Hapsatou Sy suspectée par Thierry Ardisson : Elle dézingue "le pépère"

Hapsatou Sy n'a pas du tout apprécié la dernière interview de son ex-patron, Thierry Ardisson.

En effet, interrogé par nos confrères du Point, l'animateur des Terriens du dimanche sur C8 n'a pas caché qu'il soupçonnait son ancienne chroniqueuse d'avoir préparé un coup de communication lors de la venue d'Éric Zemmour en plateau en septembre dernier. "La plupart des journalistes préfèrent donner des leçons de morale plutôt que d'enquêter. Personne n'a pris la peine de savoir ce qu'il s'était vraiment passé. (...) En enquêtant un minimum, les journalistes se seraient aperçus que la maquilleuse d'Hapsatou Sy filmait l'écran dans sa loge depuis le début de l'émission. Voilà une attitude plutôt déconcertante, surtout quand on la rapproche de la couverture du magazine Management où Hapsatou Sy s'affichait avec cette phrase : 'Faire parler de soi en bien... en mal. Les meilleures techniques pour réussir sa com.' Y a-t-il eu préméditation ? Si les journalistes avaient enquêté, ils auraient découvert qu'Hapsatou Sy lance sa chaîne de téléachat", a analysé l'homme en noir.

Bien évidemment, cette prise de parole particulièrement suspicieuse n'a pas plu à la principale intéressée. Elle a donc aussitôt réagi sur ses réseaux sociaux : "Connaissant le pépère, il se dit : 'J'ai fait une interview. Top, on parle de moi !' Ça me rappelle le fameux soir où il m'a dit : 'Vas-y ! Porte plainte ! Ça me fera du buzz et j'aurais la une de Morandini !' Quand en fin de carrière, sa seule motivation est celle-là, ben tout est dit !"

Pour rappel, Éric Zemmour avait tenu des propos très durs envers la compagne de Vincent Cerutti et ses origines en plateau – des propos censurés par C8 – et Hapsatou Sy a finalement porté plainte pour injure à caractère raciste contre lui après avoir quitté le show de Thierry Ardisson, lequel ne l'avait pas particulièrement soutenue dans la tourmente.