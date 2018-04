Hapsatou Sy : Une "tête de fourmi" folle amoureuse de Vincent Cerutti

"Je vieillis et je ne suis plus qu'à trois années de mes 40 ans et me dis de plus en plus que ce qui compte ce sont les gens qu'on aime. Merci mon amour @instacerutti. L'amour c'est notre coup de foudre mais c'est aussi de tout surpasser ensemble, avec force", lance-t-elle alors.

Et de poursuivre : "Je ne sais pas ce que disent les lignes de nos mains, mais dans les nôtres, je lis plein de belles choses que nous vivrons ensemble encore et encore. Pour nous rendre plus forts." Enfin, la chroniqueuse de Thierry Ardisson dans Les Terriens du dimanche (C8) remercie sa moitié pour la soirée, "[ses] mots et [son] amour". "Ta tête de fourmi t'aime fort (...). L'amour, c'est la vie", conclut-elle.

Après deux ans de relation et un bébé, Hapsatou Sy et Vincent Cerutti semblent toujours aussi amoureux l'un de l'autre !