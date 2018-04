Hapsatou Sy victime d'un frotteur : "Bouleversée", elle se livre en détails...

Hapsatou Sy a fait une confidence inattendue dimanche 29 avril 2018. Sur le plateau des Terriens du dimanche (C8), la chroniqueuse de Thierry Ardisson a en effet révélé avoir été victime d'un frotteur alors qu'elle était en pleine séance de shopping.

"J'étais dans un escalator vide, il n'y avait personne. À un moment, je sens une présence derrière moi. Je me dis : 'Qu'est-ce qui se passe ?'", lance-t-elle. Et de poursuivre : "Je me retourne, le mec avait eu le culot de laisser toutes les marches vides sauf celle juste derrière moi !"

L'amoureuse de Vincent Cerutti, qui se dit "encore bouleversée" par cette mésaventure, ne s'est alors pas laissée faire. "Il commençait à me frotter tellement que mon téléphone est tombé (...). Je me suis mise à hurler : 'le violeur, le violeur ! Le frotteur, le frotteur !' Manque de bol pour lui, il était dans un escalator donc le temps qu'il arrive en bas, les vigiles étaient déjà là pour l'accueillir", raconte Hapsatou Sy. Ces derniers n'ont d'ailleurs "pas du tout pris ça à la légère".

Le geste de la maman de la petite Abbie a été largement applaudie par le public de C8, mais également par Thierry Ardisson et son équipe de chroniqueurs.