Hapsatou Sy : Vincent Cerutti, "papa idéal" avec qui elle veut un autre enfant !

Maman d'une petite Abbie née l'an dernier, Hapsatou Sy savoure son nouveau rôle de maman, tout en continuant ses activités professionnelles loin du petit écran. Pour l'épauler, elle peut compter sur son chéri, Vincent Cerutti.

Entre l'animateur de Chérie FM et la femme d'affaires, c'est l'amour fou ! Au point d'envisager le mariage ? Hapsatou Sy avait déjà donné son avis sur la question et, à l'occasion d'une interview accordée à Closer pour la sortie de son livre Partie de rien, elle revient une nouvelle fois dessus... "J'ai trouvé l'homme de ma vie et j'ai une magnifique petite fille avec lui. Je pense qu'il n'y a pas plus beau mariage que ça. Et de toute façon, on envisage de se dire oui", a-t-elle confié.

Comblée sentimentalement par sa moitié, Hapsatou Sy a aussi la chance d'être tombée sur un homme qu'elle qualifie de "papa idéal" alors qu'au départ ce n'était pas forcément gagné d'avance. "Lui qui n'avait jamais voulu d'enfants en a désiré tout de suite (...) C'est ce qui fait la beauté de notre histoire : tout est spontané", dit-elle. Et d'ajouter : "Tout est inné chez lui. Il a une complicité magnifique avec sa fille qui me rend encore plus amoureuse."

Aujourd'hui, si sa fille est sa priorité, Hapsatou Sy ne ferme pas la porte à un autre enfant, voir à d'autres enfants... "Quand on vient d'une fratrie de huit, on imagine mal avoir un enfant unique" dit-elle. Avant cela, peut-être qu'un autre projet de vie se mettra en place : bosser avec son amoureux. "On adorerait. On est tellement complices dans la vie !", confie-t-elle.