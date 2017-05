Harald et Sonja de Norvège : Epoustouflant rassemblement royal pour leurs 80 ans

Outre les deux enfants du couple royal, à savoir le prince héritier Haakon de Norvège, avec son épouse la princesse Mette-Marit et leurs enfants Ingrid Alexandra et Sverre Magnus d'une part, et la princesse Märtha-Louise, récemment divorcée d'Ari Behn, et ses filles Maud, Leah et Emma d'autre part, ainsi que la princesse Astrid, soeur du monarque, l'Europe royale était magnifiquement représentée. Très proches, les familles royales suédoise et danoise étaient venues en nombre : le roi Carl XVI Gustaf de Suède et la reine Silvia avaient fait le déplacement avec à la fois la princesse héritière Victoria et le prince Daniel et le prince Carl Philip et la princesse Sofia, enceinte de leur deuxième enfant ; de même, la reine Margrethe II de Danemark avait avec elle son mari le prince Henrik, et ses deux fils et leurs épouses, le prince héritier Frederik et la princesse Mary et le prince Joachim et la princesse Marie, tout ce petit monde logeant à bord du yacht royal, le Dannebrog.

Tout juste remis de leurs propres célébrations pour les 50 ans du souverain, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas, sa femme la reine Maxima, sa mère la princesse Beatrix, son frère le prince Constantijn et leur belle-soeur la princesse Mabel, veuve du prince Friso, étaient également de la partie, tout comme le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique, le prince Albert II de Monaco, le roi Juan Carlos Ier et la reine Sofia d'Espagne, le prince Pavlos de Grèce, son frère le prince Nikolaos et son épouse la princesse Tatiana, ou encore le grand-duc Henri de Luxembourg et la grande-duchesse Maria Teresa, avec leur fils le grand-duc héritier Guillaume et son épouse Stéphanie. La comtesse Sophie de Wessex représentait en solo la famille royale britannique et a pris le bras du président islandais Gudni Johannesson à l'heure de passer à table.

Au terme de la célébration publique, conclue par un monologue de l'acteur Bjarte Hjelmeland adressé au roi et à la reine, les personnalités royales ont déserté les balcons pour profiter du banquet organisé au palais. Les arrivées des convives sur leur 31, comme les autres temps forts des célébrations, ont été filmées.