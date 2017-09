Harry Potter : Pourquoi ce réalisateur français a dit non

Au Parisien, JPJ a confié qu'il ne pourrait pas réaliser un tel film aujourd'hui : "Les films doivent être de plus en plus formatés. Genre J'ai épousé ma belle-soeur black et la famille n'est pas contente.... Les budgets se sont rétrécis. Il n'y a plus de prise de risque. Il y a eu récemment un festival de longs métrages qui ne pourraient plus être tournés de nos jours : Delicatessen en faisait partie... Aujourd'hui, tous les producteurs me l'ont confirmé, je ne pourrais plus faire Amélie Poulain : personne ne miserait un billet dessus."

Le réalisateur de L'Extravagant Voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet – son dernier film – est en train de finir un scénario. "J'en ai un autre terminé depuis un an. Mais il ne parle que de sexe. Besson pourrait être intéressé, mais très compliqué à monter ce genre de film...", raconte le cinéaste au Parisien.