Harry Potter : Robbie Coltrane, alias Hagrid, se déplace en fauteuil roulant

Le tabloïd anglais The Sun rapporte que l'acteur Robbie Coltrane, âgé de 68 ans, se déplace désormais en fauteuil roulant. Le comédien, qui souffre d'arthrose et donc de douleurs dans les articulations, attend une opération au genou qui doit lui changer la vie.

Le journal, qui publie des photos de l'acteur, dévoile qu'il a été vu pour la première fois en fauteuil roulant lundi 11 mars 2019, au St Pancras Renaissance Hotel de Londres, alors qu'il assistait au lancement médiatique de la nouvelle attraction du parc Universal Orlando : Hagrid's Magical Creatures Motorbike. Robbie Coltrane a incarné le personnage d'Hagrid dans les films Harry Potter de 2001 à 2011.

"Robbie souffre depuis des années maintenant, et son genou ne fait que se détériorer. Il est désormais incapable de marcher sans aide et on lui a donné un fauteuil roulant alors qu'il attendait une procédure chirurgicale particulière, aux États-Unis, pour réparer son articulation. Il se promenait en fauteuil lors de l'événement autour d'Harry Potter lundi, ce qui a beaucoup choqué les fans car ils étaient habitués à le voir fort et grand comme Hagrid", a relaté une source présente.