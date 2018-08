Harry Roselmack se dévoile torse nu et très musclé après son sport

Harry Roselmack est en grande forme !

Après avoir passé quelques jours à l'Île Maurice avec ses proches, le journaliste et animateur de TF1 est de retour à Paris. Pour preuve, le mari de Chrislaine et papa d'Omaya (11 ans), Yanaël (10 ans) et Leroy (8 ans) a posté plusieurs stories sur son compte Instagram, dont deux le montrant torse nu – barbu et une casquette vissée sur la tête – après sa séance de sport au Shangri-La Hotel. "After sport to the Shangri-La Hotel", a-t-il d'ailleurs simplement commenté ce jeudi 16 août 2018.

Quelques heures plus tard, c'est depuis une croisière en péniche sur la Seine qu'Harry Roselmack – dont le film Fractures devrait paraître la rentrée prochaine – nous redonnait de ses nouvelles alors qu'il s'apprêtait à passer sous le pont Alexandre III pour rejoindre ensuite les abords de la Tour Eiffel. Aussi, alors que le titre Respect d'Aretha Franklin était joué sur ladite péniche, le journaliste de 45 ans en profitait pour rendre hommage à l'artiste disparue ce jeudi en filmant les parisiens et les touristes reprenant en choeur le titre culte.

Un très joli moment.