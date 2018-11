Harry Roselmack : Ses accusations de racisme infondées... Il s'excuse !

Harry Roselmack reconnaît son erreur.

Dans Quotidien sur TMC, l'ex-star du JT de 20h sur TF1 – qui avait été le premier homme noir à ce poste – avait indiqué qu'une phrase raciste sur son niveau de français aurait été écrite dans Le Parisien à son propos en juillet 2006 après sa première à la tête du Journal. Après que CheckNews (le site de fact-checking de Libération) a démenti, preuve à l'appui, cette allégation, le journaliste et réalisateur de 45 ans a tenu à faire son mea culpa sur ses réseaux sociaux.

"En revenant sur les craintes et les attentes qu'ont provoquées mon arrivée au 20h de TF1, j'ai attribué au Parisien une phrase qui n'y a pas été écrite, a écrit le présentateur de Sept à huit. Je m'en excuse auprès des confrères de ce journal, surtout ceux qui pourraient subir les conséquences de mon erreur."

Le 6 novembre 2018, le réalisateur de Fractures avait effectivement statué face à Yann Barthès : "Il y a des gens qui peut-être doutaient qu'un journaliste noir puisse présenter un 20h normal et moi je n'ai fait que présenter un 20h normal. Même si le lendemain matin j'ai pu lire dans la presse 'Le journal a été présenté dans un français parfait', comme s'il pouvait y avoir des doutes sur ma capacité à parler français. (...) C'était dans un quotidien assez connu qui s'appelle Le Parisien pour ne pas le citer... Je ne leur en veux pas du tout, ça reste. C'est quelque chose qui m'a un peu étonné. C'est un signe qu'à un moment, tout le pays n'était pas prêt pour ça et que des gens ont été agréablement surpris et que ça les a amenés à considérer que c'était possible."