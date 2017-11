Fin octobre, Harry Roselmack était à New York, au Chelsea Film Festival, pour y présenter son premier long métrage en tant que réalisateur, Fractures. Entouré de son équipe, le jeune cinéaste a reçu une mention spéciale du jury durant cet événement. De quoi le rendre très fier de cette aventure qu'il avait gardée secrète jusqu'à il y a peu.

"J'ai tenu à garder le silence, car c'est compliqué d'être perçu de façon neutre quand vous êtes journaliste et pas cinéaste de formation, confiait-il récemment à Télé Star. C'est un film de fiction, avec un scénario que j'ai écrit, des comédiens que j'ai dirigés. L'intrigue se déroule sur un yacht, au large de la Côte d'Azur. Il y a une grande fête à bord. Une prostituée et un jeune converti à l'islam radical qui a un projet terroriste se retrouvent enfermés dans une pièce. Deux visions opposées vont s'affronter... Mais je n'ai pas encore en tête de date de sortie dans les salles."

Un film qu'il a réalisé, écrit et coproduit avec le soutien et la participation... de sa femme, Chrislaine. En effet, celle-ci tient "un petit rôle" dans ce long métrage. "Elle est d'ailleurs très bien ! On me l'a dit à plusieurs reprises", souligne-t-il, amusé et fier. "C'est complètement légitime et normal qu'elle soit dans ce film car elle fait partie de l'aventure dans la mesure où on l'a financée ensemble. On y a mis beaucoup d'argent personnel", ajoute le fameux présentateur de Sept à huit sur TF1.

Dans Fractures, que Roselmack vient de présenter au festival de La Baule, il dirige notamment Alix Bénézech, son héroïne que l'on retrouvera l'an prochain dans Mission : Impossible 6 et Le 15h17 pour Paris. Alexandra Naoum (Paris 16e) et Benoît Rabillé (Iris) sont également à l'affiche de cette fiction prévue pour 2018 dans nos salles.