Harry Shum Jr (Glee) : Papa pour la première fois d'une fille au prénom original

Harry Shum Jr est papa ! Le comédien de 36 ans révélé par la série comico-musicale "Glee" a fait part de la venue au monde de son premier enfant jeudi 28 mars 2019, par le biais d'une publication sur son compte Instagram suivi par 2 millions d'abonnés. Sa femme, l'actrice Shelby Rabara, a elle aussi choisi ce réseau social pour partager sa joie.

"Bébé Xia", a sobrement commenté Harry Shum Jr en commentaire d'une photo en noir et blanc des pieds du bébé. Sur la photo, on peut voir un bandeau portant l'inscription "Que la vie est belle maintenant que tu es de ce monde". Une petite fille dont le prénom plutôt original est hérité des origines chinoises de l'acteur (lequel est toutefois né au Costa Rica avant d'obtenir la nationalité américaine). De son côté, Shelby Rabara, âgée de 35 ans, a elle aussi fait court et a écrit : "Elle est tout pour moi."

L'acteur, découvert grâce à son personnage de Mike Chang dans la série Glee et qui a récemment joué dans la comédie carton Crazy Rich Asians, et sa femme Shelby Rabara, que l'on a pu voir au cinéma dans 17 ans encore ou également dans Glee (elle jouait Shoshandra), avaient annoncé qu'ils allaient devenir parents en novembre dernier. Le couple s'était marié en 2015 au Costa Rica, deux ans après des fiançailles à Hawaï.