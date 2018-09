Harry Styles : Craquante égérie Gucci avec d'adorables animaux

Musique, mode, cinéma : rien ne résiste à Harry Styles ! Il se distingue à nouveau en figurant sur la nouvelle campagne publicitaire de Gucci. Le beau gosse british en partage la vedette avec d'adorables animaux...

L'histoire d'amour entre Harry Styles et Gucci se poursuit. L'ex-membre du groupe One Direction et nouveau célibataire (sa relation avec l'actrice et mannequin française Camille Rowe a pris fin cet été) figure sur la nouvelle campagne Gucci Tailoring pour la maison florentine. Il a été photographié par Glen Luchford à la Villa Lante, près de Rome et porte sur les images les pièces de la collection croisière 2019 de Gucci.

Harry Styles n'est pas l'unique star de cette campagne. Il y pose en compagnie d'animaux, des bébés agneau et chèvre et des porcelets dont la présence a agréablement surpris de nombreux internautes. Gucci s'est attirée la sympathie des activistes en annonçant, en octobre dernier, la fin de l'utilisation de la fourrure.

Le 14 juillet, Harry Styles a mis fin à sa tournée mondiale, baptisée Harry Styles: Live on Tour.

Gucci s'est dispensée de défilé à la Fashion Week de Milan et présentera sa collection printemps-été 2019 lundi 24 septembre à Paris, jour du coup d'envoi de la Fashion Week parisienne.