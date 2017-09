Harry Styles en couple avec une Française ? La romance se confirme...

La supposée idylle d'Harry Styles et Camille Rowe, vraisemblablement débutée il y a à peine quelques mois et annoncée début août par le tabloïd The Sun, semble se confirmer.

Comme le révèle le site du Daily Mail ce mardi 26 septembre, le chanteur de 23 ans et le top de 27 ans ont de nouveau été repérés par des observateurs, complices et heureux de passer du temps ensemble. Après s'être affiché à New York cet été, le couple a été vu à Los Angeles. Une photo publiée sur le compte Twitter d'un fan montre le beau gosse du groupe One Direction au côté de la bombe franco-américaine, tenant même son sac à main. Ce cliché daterait du 14 septembre dernier, si l'on en croit la twittosphère.