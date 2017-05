Harry Styles répond à son ex Taylor Swift... en chanson !

Taylor Swift se trouve prise à son propre piège. La popstar qui, depuis le début de sa carrière, a l'habitude de régler ses comptes en chanson, se retrouve acculée de toutes parts. Alors qu'on apprenait hier que son ex Calvin Harris s'était ligué à son ennemi jurée Katy Perry pour un duo, un autre de ses ex pourrait aussi lui répondre en chanson.

D'après une vidéo de promotion pour le nouvel album d'Harry Styles, publié sur le compte d'Apple Music, les paroles de sa nouvelle chanson Two Ghosts semblent directement adressées à l'interprète de Bad Blood.

"Les mêmes lèvres, rouge. Les mêmes yeux, bleus. Le même Tee-shirt blanc, un peu plus de tatouages. Mais ce n'est pas toi et ce n'est pas moi. C'est si bon, ça a l'air si réel. Ca me rappelle quelque chose que j'ai déjà ressenti mais je ne peux pas toucher ce que je veux. Nous ne sommes pas qui nous pensions être. Nous sommes seulement deux fantômes qui chantent...", chante l'ancien One Direction.

Dans sa chanson Style, extraite de son album 1989, Taylor Swift faisait déjà référence aux "lèvres rouges" et "Tee-shirt blanc". Il n'en fallait pas plus aux fans pour imaginer que le jeune homme de 23 ans faisait référence à la célèbre chanteuse. La réponse ne devrait plus tarder à tomber puisque son premier album solo sortira le 12 mai prochain.

De son côté, la popstar de 27 ans s'accorde une pause bien méritée après une année compliquée, entre sa rupture avec Calvin Harris, son clash avec Kanye West et Kim Kardashian ainsi que sa très brève idylle avec Tom Hiddleston.

"Taylor s'est faite discrète et tenue loin des médias ces derniers mois pour enregistrer de nouveaux morceaux. Elle sait que son nouvel album est très demandé et elle est décidée à donner à ses fans ce qu'ils attendent. Elle a hâte de revenir sur le devant de la scène mais elle avait vraiment besoin de prendre du temps loin du feu des projecteurs", rapporte-t-on chez Us Weekly.