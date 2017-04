Harry Styles s'exprime pour la première fois sur sa relation avec Taylor Swift

La star de 23 ans est un romantique. A la suite de la sortie de la setlist de son nouvel album la semaine dernière, ses fans se sont posés beaucoup de questions dont une en particulière... Et si la chanson intitulée Ever Since New York était une ode à son époque avec la sulfureuse blonde ? Il ne s'épanchera pas sur la question, à l'image de Tay-Tay qui ne souhaite toujours pas révéler si ses chansons font allusion à l'ancien membre des One Direction. Ce dernier reste évasif : "Ce qu'on a traversé aide à écrire les chansons. C'est ce qui touche en plein coeur. C'est ce qui est le plus difficile à dire, et ce sont les choses dont je parle le moins" a expliqué Harry Styles au cours de cette interview.

Mais Taylor Swift n'est apparemment pas la seule à avoir influencé le jeune homme puisqu'il confie qu'une relation amoureuse récente a une grande place dans son nouveau disque. Et tout porte à croire qu'il s'agit d'une membre du clan Kardashian : Le chanteur s'était affiché aux bras de la plantureuse Kendall Jenner durant de nombreuses semaines. Tout d'abord en 2013, puis plus récemment... et si la petite soeur de Kim Kardashian est apparemment en couple avec le rappeur ASAP Rocky, elle pourrait retomber dans les bras de Harry Styles avec ses douces mélodies ! Vivement la suite...

WJ