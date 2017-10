Harvey Weinstein : Accusé d'agression sexuelle, il s'excuse et porte plainte

On connaissait la puissance du producteur Harvey Weinstein à Hollywood, faiseur de films à Oscars comme Shakespeare in Love mais aussi distributeurs de longs métrages étrangers promis à la gloire, à l'image de The Artist. Cofondateur, avec son frère Bob, des maisons de production Miramax et The Weinstein Company, il fait partie des personnalités les plus importantes de l'industrie du cinéma. Décrit à la fois comme un dieu et un tyran, c'est une autre facette terrible de l'homme qui est désormais exposée au grand jour : celle d'agresseur, à la tête d'une entreprise dont l'environnement est particulièrement toxique pour les femmes. Il fait l'objet d'une série d'accusations de harcèlement sexuel révélées dans un article du New York Times, après avoir déjà été au coeur d'une enquête dès 2015. Face au scandale, il a présenté jeudi ses excuses, déclarant se mettre en "congé".

Les plaignantes déclarent qu'il a tenté de les masser, de les forcer à le regarder nu ou leur a promis de les aider dans leur carrière contre des faveurs sexuelles. Parmi elles se trouvent Ashley Judd (Le Masque de l'araignée, Divergente) et Rose McGowan (Charmed). La première affirme dans le New York Times qu'il y a vingt ans, alors qu'elle était venue le voir pour un petit déjeuner de travail, il l'avait fait monter dans sa chambre d'hôtel. En peignoir, il lui aurait alors demandé s'il pouvait la masser et si elle pouvait le regarder prendre une douche. Sur Twitter, elle a rapidement relayé l'article du NYT.