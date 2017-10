Harvey Weinstein forçait des actrices à porter les tenues de sa femme

En 2004, Georgina Chapman crée la marque de haute couture Marchesa. Cette même année, elle rencontre un certain Harvey Weinstein, qui deviendra son mari et avec qui elle aura deux enfants aujourd'hui âgé de 7 et 4 ans. Le célèbre producteur, que l'on sait aussi très proche d'Anna Wintour, va largement aider son épouse dans l'ascension de la maison Marchesa, en habillant certaines protégées de la Weinstein Company.

Pour aider sa femme, Harvey Weinstein était visiblement capable de tout, quitte à menacer une actrice de ruiner sa carrière si elle ne portait du Marchesa lors de gros événements médiatisés. Ainsi, en 2005, il a forcé Felicity Huffman à porter la marque de sa femme, sans quoi il retirerait les nombreux billets verts qu'il avait dépensés pour financer le film Transamerica. L'actrice de Desperate Housewives s'exécutera en arborant notamment une superbe robe Marchesa lors des Golden Globes où elle était doublement nommée (pour la série et pour le film), où elle glanera un prix de la meilleure actrice dans un drame.

Même topo ou presque pour Sienna Miller, l'une des plus fidèles de la maison Marchesa. En 2007, la jeune Britannique tourne dans Factory Girl et, lors des Golden Globes, il la force à porter une tenue de sa chérie, ajoutant qu'il serait "très déçu si elle ne portait pas une robe Marchesa". Comprendre que ce ne serait pas sans conséquence. Alors autant se plier à la demande, finalement, ce n'est qu'une robe...

Aucune star ne va plus jamais vouloir porter cette marque à nouveau

Sauf que voilà, si Marchesa est devenue une griffe incontournable, elle souffre en coulisses, ses détracteurs arguant que la marque ne devrait son succès qu'aux connexions et agissements d'Harvey Weinstein. Des stars telles que Jennifer Lawrence, Blake Lively, Cate Blanchett, Sandra Bullock, Emma Watson, Anne Hathaway, Nicole Kidman, Jennifer Lopez, et Halle Berry ont porté du Marchesa ces dernières années.

Aujourd'hui, la maison est en péril. "Aucune star ne va plus jamais vouloir porter cette marque à nouveau", croit savoir un journaliste de mode new-yorkais. D'autant que plusieurs internautes ont appelé à boycotter la marque. À l'inverse, sur Instagram, les commentaires négatifs sont rapidement effacés, seuls restent les messages de soutien, notamment du créateur Zac Posen.

Georgina Chapman, qui a annoncé sa séparation d'avec Harvey Weinstein, a tenu, de son côte, à se dédouaner de toute responsabilité. "Mon coeur est brisé à la pensée de toutes ces femmes qui ont vécu d'énormes souffrances à cause de ces actions impardonnables. J'ai choisi de quitter mon mari", a écrit la créatrice et businesswoman dans son communiqué.