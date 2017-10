Harvey Weinstein : Lâché par sa femme qui l'a largué par communiqué

La tempête est passée au stade d'ouragan pour Harvey Weinstein. Le grand mogul d'Hollywood est désormais célibataire depuis que sa femme, Georgina Chapman, a annoncé par voie de communiqué qu'elle le quittait. Accusé de harcèlement et d'agression sexuelle sur plusieurs femmes et notamment des actrices, le célèbre producteur est actuellement en Europe pour suivre une cure de désintoxication destinée à soigner son addiction au sexe.

Dans un communiqué notamment relayé par People, la jeune femme de 41 ans, fashion designer chez Marchesa, explique que les actions de son mari sont "impardonnables". "J'ai le coeur brisé en pensant à toutes les femmes qui ont immensément souffert de ces actes impardonnables", écrit Georgina Chapman. Elle poursuit : "J'ai choisi de quitter mon mari. Prendre soin de mes jeunes enfants [India Pearl (7 ans) et Dashiell Max Robert (4 ans), leurs deux petits, ndlr] est ma première priorité et je demande aux médias de respecter leur intimité."

Mariés en 2007, Georgina Chapman et le producteur de 65 ans formaient un couple puissant, et la sublime brune semblait ignorer toutes les horreurs perpétrées par son mari. Lundi, fraîchement évincé de The Weinstein Company (la société de production et de distribution qu'il avait créée avec son frère Bob), Harvey Weinstein s'est envolé à bord de son jet privé pour l'Europe, où il va suivre une sorte de rehab pour soigner son addiction au sexe.

Pendant ce temps, les langues se délient à Hollywood, et c'est loin d'être terminé. De nombreuses stars – de Gwyneth Paltrow à Angelina Jolie en passant par Asia Argento et Rosanna Arquette – ont fait de terribles révélations concernant Weinstein. Emma de Caunes a également témoigné et raconté comment le célèbre producteur avait tenté d'abuser d'elle à Cannes... Sa consoeur Judith Godrèche a aussi livré son témoignage.