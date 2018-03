Harvey Weinstein, révoltant : La "promotion canapé n'est pas un viol"

Alors que la 90e cérémonie des Oscars se profile ce dimanche 4 mars 2018, Harvey Weinstein a révélé sa ligne de défense. Pour lui, si une femme "décide d'avoir des relations sexuelles pour faire avancer sa carrière", cela ne constitue pas un "viol". Des propos relayés par l'avocat du producteur américain dans une interview publiée samedi 3 mars, la veille des Oscars histoire de faire un maximum de bruit.

Une défense révoltante

"Si une femme décide qu'elle a besoin d'avoir des relations sexuelles avec un producteur d'Hollywood afin de faire avancer sa carrière, et qu'elle le fait en effet, et qu'elle trouve tout ça dégoûtant, ce n'est pas du viol", déclare ainsi l'avocat de Weinstein, Benjamin Brafman, dans le quotidien britannique The Times. "Vous avez pris la décision volontaire que vous êtes prêt à faire quelque chose qui est personnellement répugnant dans le but de faire avancer votre carrière", poursuit-il, "ce n'est pas un crime".

En somme, la défense du tycoon hollywoodien sera la "promotion canapé". Selon son avocat, "la promotion canapé n'a pas été inventée par Harvey Weinstein" et l'industrie du cinéma la pratique depuis presque aussi longtemps que n'existe la cérémonie des Oscars.

Ces propos sulfureux ne manqueront pas de faire réagir les nombreuses actrices qui ont été violées ou agressées sexuellement par Weinstein. Actrices qui ont été contraintes, notamment par la violence, l'emprise psychologique, la peur... On pense à Rose McGowan à Ashley Judd en passant par Gwyneth Paltrow, Salma Hayek ou encore Uma Thurman. Parmi la centaine de femmes qui ont révélé publiquement avoir été agressées ou harcelées par l'influent producteur et distributeurs, plusieurs victimes présumées l'ont assigné en justice. Le producteur de 65 ans est sous le coup d'enquêtes menées par les polices de New York, Los Angeles et Londres, même s'il n'a fait l'objet d'aucune inculpation jusqu'ici. Face à ces accusations, qui ont donné naissance au mouvement anti-harcèlement #MeToo puis Time's Up, les avocats d'Harvey Weinstein ont toujours démenti qu'il ait eu des rapports sexuels non consentis.

Une statue pour dénoncer

Défendu par le même avocat que celui qui avait obtenu l'abandon des poursuites contre Dominique Strauss Kahn dans l'affaire du Sofitel, Harvey Weinstein peut compter sur Brafman pour le sortir le plus indemne possible de ce bourbier. "Si le comportement d'Harvey Weinstein n'a pas été irréprochable, il n'y avait certainement rien de criminel, et à la fin de l'enquête il apparaîtra clairement qu'Harvey Weinstein a promu plus de femmes à des rôles-clé que tout autre responsable du secteur", avait clamé son avocat en février.

Pendant ce temps-là à Hollywood, la mobilisation se poursuit. La cérémonie des Oscars sera largement marquée par Time's Up, et en marge de l'événement cinéma le plus regardé au monde, l'artiste Plastic Jesus a fait installer à Los Angeles - et non loin du Dolby Theatre où se déroulera les Oscars 2018 - une statue d'Harvey Weinstein. Après deux mois de travaux, il a dévoilé son oeuvre intitulée Promotion canapé montrant Harvey Weinstein affalé sur un sofa et vêtu d'un peignoir, un Oscar à la main...