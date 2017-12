Harvey Weinstein : Sa future ex-femme Georgina Chapman va toucher le jackpot

Vendredi 15 décembre, Georgina Chapman célébrait ses dix ans de mariage avec Harvey Weinstein. Enfin célébrer... Depuis que le scandale a éclaté, la styliste qui a décidé de se séparer du producteur hollywoodien voit désormais son couple différemment. Cela étant, avoir passé le cap des noces d'étain modifie grandement les choses d'un point de vue financier, comme le révèle le site TMZ. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'argent en jeu : la fortune du magnat du cinéma avant sa chute est estimée entre 240 et 300 millions de dollars, tandis que celle de la créatrice de mode vaut 20 millions avec sa marque, Marchesa.

Le site TMZ a publié les détails du contrat de mariage des Chapman-Weinstein. La future ex-femme va obtenir 400 000 dollars pour chacune de ses années de mariage. Elle obtiendra en plus un bonus de 250 000 dollars par année de mariage jusqu'à leur 6e anniversaire, puis, entre la 7e et 10e année, le bonus annuel est de 700 000 dollars. Soit un total de 4,75 millions de dollars supplémentaires à sa pension depuis que les futurs divorcés ont franchi le cap des 10 ans. On rajoutera les 25 000 dollars par mois d'indemnité et les 4 millions de pension alimentaire. TMZ arrive donc au total de 11,75 millions de dollars !

Les deux personnalités sont donc noyées sous la paperasse dans la procédure de divorce. Le contrat de mariage stipule néanmoins qu'ils ont tous les deux accepté de ne pas publier de livres, lettres, histoires personnelles, interviews ou photographies qui parleraient de leur vie privée et de questions financières. À noter, si jamais le couple ne divorce pas, que la "prime" de 700 000 dollars augmente à 1 million de dollars. Mais vu le pétrin dans lequel se trouve Weinstein, pas sûr qu'elle reste encore avec lui... Affaire à suivre.