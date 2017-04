Hatem Ben Arfa sans tabou : Entre coup de blues et débuts d'acteur...

Depuis son arrivée au PSG, Hatem Ben Arfa n'a participé qu'à très peu de matchs. Ce qui l'a poussé à publier il y a quelques jours une vidéo où on le voit marcher en civil dans les rues de Paris, avec un titre accrocheur : "La force du destin". Hatem Ben Arfa est enfin sorti, par ce biais, de son silence médiatique concernant son futur au PSG - ou ailleurs.

Dans cette vidéo, il clame son envie de faire partie de l'effectif parisien : "J'ai envie de me battre parce que Paris est un club que j'aime profondément et que je sais que je peux vraiment aider cette équipe", déclare-t-il. Il adresse également un message révélateur à Unai Emery, son entraîneur : "Si on me donne ma chance et que je ne suis pas bon, je partirai de moi-même, je comprendrai, mais j'ai besoin qu'on me donne cette chance."

Un coup de bluff, une manière d'obtenir sa place de titulaire ou une mise en garde en vue d'un éventuel départ ?