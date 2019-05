Hayden Panettiere battue : Son compagnon arrêté pour violences conjugales

Il semblerait que le couple formé par l'actrice Hayden Panettiere et son compagnon Brian Hickerson (elle s'est séparée de Wladimir Klitschko en 2018 après sept ans d'amour) ne soit pas au beau fixe. Jeudi 2 mai 2019, ce dernier a été arrêté par la police pour violences conjugales selon les sites américains TMZ et People. Une violente dispute aurait éclatée à leur domicile. La vieille, ils avaient été aperçus ensemble à Hollywood.

Toujours selon TMZ.com, Brian Hickerson aurait commencé à attaquer Hayden Panettiere et l'aurait ainsi blessée. La police se serait présentée sur la scène vers 2h du matin et aurait noté plusieurs marques sur le corps de l'ancienne actrice de Heroes et de Nashville. Emmené au poste, le jeune homme de 29 ans a été relâché après avoir payé une caution de 50 000 dollars.

Triste fait, ce n'est pas la première fois que Brian Hickerson se retrouve dans cette situation. L'acteur de 29 ans s'est déjà retrouvé face aux policiers après une énorme altercation avec son père.