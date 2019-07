Hayden Panettiere frappée par son chéri : des détails glaçants

En mai 2019, Brian Hickerson était arrêté par la police après l'intervention d'agents à cause d'une altercation sous l'emprise de l'alcool avec sa compagne, l'actrice Hayden Panettiere. Ce dernier a depuis été mis en examen pour violences conjugales. Comme le rapporte le site Just Jared, son procès débute et des détails glaçants viennent d'être dévoilés.

Un juge de Los Angeles, en charge de l'affaire, a décidé de maintenir les charges qui pèsent contre Brian Hickerson même si ce dernier – libéré contre une caution de 50 000 dollars – a plaidé non coupable et que son casier est vierge. La famille d'Hayden Panettiere a publié un communiqué concernant ce procès, alors même que la star de 29 ans refuse de commenter et qu'elle est toujours en couple avec son amoureux ! "Nous avons l'espoir que le juge prendra la bonne décision. Il est question de délivrer un message important sur les violences conjugales dont les femmes sont victimes", peut-on lire.

Un agent de police appelé sur le lieu de l'altercation avait décrit dans son rapport ce qu'il avait constaté et les détails viennent d'être publiés. "Dès les premiers instants, j'ai remarqué qu'elle avait des bleus sur les paupières, le visage enflé. Elle avait des marques sur le cou, sur le côté gauche. Quand j'ai continué à lui parler, elle a retiré le pull qu'elle portait. J'ai vu des ecchymoses sur ses deux bras", a-t-il écrit.

L'aspirant acteur de 29 ans risque jusqu'à quatre ans de prison s'il est reconnu coupable. Pour l'heure, Brian Hickerson et Hayden Panettiere, ex-héroïne de la série Heroes ayant enchaîné par la suite avec la série Nashville, sont toujours ensemble. Le couple a commencé à se fréquenter en août 2018. Auparavant, l'actrice a longtemps partagé sa vie avec le boxeur ukrainien Wladimir Klitschko. Ensemble ils ont eu une petite fille, Kayla, née en décembre 2014.

