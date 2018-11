Hayden Panettiere : Ivre et prise au coeur d'une altercation familiale...

L'ancienne star de la série "Heroes", Hayden Panettiere, s'est retrouvée au milieu d'un imbroglio familial et policier, en octobre 2018, rapporte le site américain "TMZ". La raison ? Beaucoup d'alcool et une dispute entre son amoureux et son beau-père...

Hayden Panettiere a reçu la visite de la police, au cours du mois d'octobre, en raison d'un conflit familial. La police de Greenville City, en Caroline du Sud, a été appelée pour "une agression et usage de la force". Les protagonistes ? Brian Hickerson, compagnon de l'actrice, et son père David. Comme le rapporte TMZ, Hayden Panettiere (29 ans), alcoolisée et hystérique, a ouvert la porte de son domicile aux forces de l'ordre. Selon le rapport de police, l'un des agents a pu constater que Brian Hickerson, le nouveau compagnon de la star – elle s'est récemment séparée de Wladimir Klitschko après sept ans d'amour – était en train de pourchasser son propre père avec une bouteille de Gatorade (une boisson énergétique). L'agent a immédiatement passé les menottes à Brian, qui aurait refusé de s'expliquer afin d'éviter "des retombées négatives pour Hayden". L'actrice aurait toutefois reconnu qu'elle et son beau-père avaient consommé beaucoup d'alcool au cours de la soirée. David Hickerson, dont on ignore s'il a déposé plainte, avait plusieurs blessures aux visages mais a prétendu que c'était lié à une chute. Les fêtes de fin d'année en famille s'annoncent tendues... TM

