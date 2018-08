Hayden Panettiere : La rupture avec Wladimir Klitschko après sept ans d'amour !

Hayden Panettiere est célibataire. Quelques heures après avoir été aperçue très proche d'un charmant inconnu à Los Angeles, l'entourage de l'actrice américaine a confirmé vendredi 3 août 2018 au site E! News ce que les fans redoutaient depuis plusieurs semaines : avec Wladimir Klitschko, c'est fini !

Malgré la séparation, la star de 28 ans et le boxeur ukrainien de 42 ans "restent en bons termes" pour le bonheur de leur fille Kaya (née en décembre 2014). "Hayden est célibataire, elle et Wladimir sont dévoués à l'éducation de Kaya. Kaya vit principalement avec son père et sa famille en Europe et en Floride. Ils passent également du temps ensemble avec Hayden", a-t-on confié.

Initialement en couple depuis 2009, la star de la série Nashville et le sportif ukrainien avaient rompu en 2011 et s'étaient rabibochés deux années plus tard en se fiançant. Il y a quelques jours, le couple s'était réuni pour passer des vacances en famille en Grèce, comme l'a révélé une photo publiée sur Instagram. Preuve que les ex-tourtereaux restent amis malgré tout. "Ils ont une place très importante dans la vie l'un de l'autre et cela continuera ainsi. Hayden est de retour à Los Angeles et réfléchit à la prochaine étape de sa vie", a-t-on conclu.

En janvier dernier, la jolie blonde révélée par la série Heroes avait tendrement évoqué sa fillette, révélant que Kaya avait pris l'accent de son père. "Elle parle russe. Je parle quelques mots. Mais elle est vraiment douée en russe, elle s'améliore en anglais, mais elle a un accent", avait-elle déclaré.