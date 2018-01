Heath Ledger : La marraine de sa fille Matilda en larmes

Il y a dix ans, Heath Ledger disparaissait brutalement des suites d'une overdose médicamenteuse, à l'âge de 28 ans. Dix ans après, ce lundi 22 janvier 2018, les hommages se sont multipliés à l'évocation du souvenir de ce talentueux acteur australien qui avait mis Hollywood à ses pieds. Outre celui de Naomi Watts qui fut sa compagne de 2002 à 2004, celui de Busy Philipps n'est pas passé inaperçu. Et pour cause : l'actrice de Dawson et Cougar Town était très proche du regretté comédien. À tel point qu'Heath et Michelle Williams, dont elle était la meilleure amie depuis des années, l'avaient choisie pour être la marraine de leur fille Matilda, 12 ans aujourd'hui.

Dans sa story Instagram, la comédienne de 38 ans s'affiche au naturel et se filme dans sa voiture, en larmes, pendant que son auto-radio passe le tube Time to Pretend de MGMT, un groupe psychédélique venu d'Australie, comme Ledger. "J'étais en train de conduire et je pensais à mon ami Heath qui est décédé il y a dix ans, et cette chanson est arrivée, Time to Pretend, explique Busy Philipps. Elle est sortie après qu'il soit décédé et je me souviens de cela, parce que ça me faisait penser à lui. J'ai juste pensé qu'il aurait aimé cette chanson. Et pour une raison que j'ignore, j'y pense à chaque fois que j'entends ce titre... c'est bizarre." Face à l'objectif, Busy Philipps ne cachera pas ses larmes...

Quelques heures plus tard, elle a publié une photo adorable d'elle avec Michelle Williams, reposant sur son épaule. "Ça va aller", peut-on lire sur le selfie alors que Busy Philipps a préféré se passer d'une quelconque légende. Des retrouvailles forcément nécessaires pour Michelle Williams, dont la journée de ce 22 janvier a dû être particulière, comme celle de Matilda...