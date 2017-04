Heath Ledger: Sa relation fusionnelle avec Michelle Williams et sa fille Matilda

Alors que le 17 mai, Spike TV dévoilera le documentaire I Am Heath Ledger, le magazine People consacre son dernier numéro à l'acteur australien décédé en 2008 à l'âge de 28 ans des suites d'une overdose. En couverture, un titre annonce la couleur : "La Vie secrète de Heath Ledger". Il faut donc s'attendre à des révélations sur cet acteur au talent brut qui a tant émerveillé le monde du cinéma dans Le Secret de Brokeback Mountain ou The Dark Knight.

On apprend par exemple que, selon sa soeur Kate, le documentaire est l'ultime cadeau "magnifique" que Heath Ledger pouvait faire à sa fille Matilda, 11 ans. "Bien sûr, on peut lui raconter plein de choses. Mais là, le fait de voir ses mouvements et ses expressions à lui, c'est presque comme s'il avait filmé le documentaire lui-même pour elle", témoigne Kate Ledger.

Son rapport à la célébrité, son besoin de reconnaissance mais aussi sa relation avec Michelle Williams, la femme de sa vie, sont également décortiqués. Dans cette jeune actrice en quête de gloire comme lui, il trouve un alter ego. "Il était totalement amoureux d'elle et était impatient de la ramener à la maison, raconte la soeur de l'acteur. On l'a tous instantanément aimée, c'était génial."

En 2005, le couple voit naître son unique enfant, la petite Matilda. Un nouveau changement dans le quotidien d'Heath Ledger, qui dévoile une facette méconnue de lui. "Il était naturel, il savait tout de suite quoi faire avec un bébé, raconte son ami réalisateur Matt Amato. Je lui disais 'comment peux-tu être aussi à l'aise que ça ?' Il disait 'et bien, je la regarde, j'essaie d'être elle et de comprendre ce dont elle a besoin'." Et de conclure : "J'espère que [Matilda] se souviendra de la manière dont il la faisait tourner et l'appelait chérie, de son excitation quand elle le voyait. Ils avaient vraiment une relation magnifique."