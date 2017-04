Heath Ledger (The Dark Knight) : Le récit de ses derniers jours...

Étoile montante à Hollywood, Heath Ledger est mort le 22 janvier 2008 des suites d'une overdose. Une disparition brutale, survenue à l'âge de 28 ans, qui a bien sûr ébranlé sa famille et ses proches, mais aussi le cinéma et ses nombreux fans. L'acteur triomphait alors dans The Dark Knight, rôle qui lui a valu un Oscar posthume, et tournait L'Imaginarium du Docteur Parnassus.

Dans les jours qui ont précédé sa mort, l'acteur australien, diminué par une pneumonie dont il n'arrive pas à se défaire, est contraint au repos et fait une pause dans le tournage du film de Terry Gilliam. Il décide de se reposer chez lui à New York, s'auto-médicamentant avec l'intention de revenir vite. Ce sont les traitements très forts qu'il mélange qui lui seront fatals. "À un certain moment, ça a déraillé pour lui, explique Derik Murray, le réalisateur du documentaire intitulé I Am Heath Ledger, qui sera diffusé le 17 mai prochain. Je pense que c'était dur pour lui de continuer à être celui qu'il était."

Selon un ami du comédien, Garry Grennell, Ledger était "épuisé, émotionnellement et physiquement", et il n'arrivait pas à trouver le sommeil : "Je l'entendais tourner en rond dans l'appartement, alors je me levais et je lui disais : 'Allez mec, retourne te coucher, tu dois bosser demain'. Il me répondait : 'Je ne peux pas dormir'." On dresse alors le portrait d'un homme "malheureux et désespérément triste", isolé. En effet, "sa chérie [Michelle Williams, NDLR] lui manquait, sa famille lui manquait, sa petite fille [Matilda] lui manquait". Conjugué à l'effet des cachets toujours plus nombreux qu'Heath tente de prendre pour noyer son chagrin et remonter la pente, le cocktail est explosif. "Ça ne l'aidait pas dans ses rapports aux autres, ça ne l'aidait pas avec l'absence de sa fille, ça ne l'aidait pas à dormir – et il le savait", témoigne un de ses proches.

Quelques jours plus tard, Heath Ledger rend son dernier souffle après des semaines de souffrance. Alors que la police a conclu à une mort accidentelle, ses fans se sont aussi demandés si le rôle très éprouvant du Joker dans The Dark Knight n'avait pas eu un impact. "Il n'était pas dépressif à cause du Joker, a expliqué Kate Ledger au Tribeca Film Festival lors d'une projection du documentaire. Honnêtement, c'est totalement le contraire. Il avait un sens de l'humour incroyable et j'imagine que seule sa famille proche et ses amis le savaient. Mais il s'amusait beaucoup."