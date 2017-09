Heather Graham (Very Bad Trip) : Retour au célibat pour la bombe de 47 ans

Ils s'étaient affichés fous amoureux dans les rues de New York en septembre 2016, avant de réapparaître très joyeux lors d'une virée à Miami en décembre de la même année. Un an plus tard, Heather Graham et Tommy Alastra ont finalement décidé de faire route à part.

Selon les informations du magazine Us Weekly, la bombe de 47 ans et le réalisateur américain ont rompu au mois de juillet après un an et demi de romance. Très discrets sur leur histoire d'amour, la star des films Very Bad Trip et son compagnon s'étaient pourtant affichés quelques fois sur Instagram. Aujourd'hui, Heather Graham ne suit plus son ex sur Instagram. La dernière fois qu'ils étaient apparus ensemble, c'était le 10 juin dernier lors d'une virée romantique à la plage.