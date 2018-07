Heather Locklear dans une spirale infernale, sa fille Ava "a le coeur brisé"

Heather Locklear a tristement fait parler d'elle ces derniers mois. Après avoir été arrêtée une première fois en février pour violences conjugales, l'actrice de 56 ans a de nouveau dérapé le 17 juin 2018 lorsqu'elle a menacé de se suicider tout en agressant physiquement ses parents. Hospitalisée, elle avait de nouveau été interpellée le 24 juin après s'être attaquée à des officiers de police et à des ambulanciers qui s'étaient déplacés chez elle pour lui venir en aide. Victime d'une overdose quelques heures plus tard, elle a ensuite été transférée en unité psychiatrique. La voilà désormais prise en charge depuis quelques jours dans un établissement de soins longue durée pour traiter ses addictions à l'alcool et aux substances, sa famille espérant un rétablissement définitif...

Sa fille veut "l'ancienne Heather"

Au milieu de tout ça se trouve l'unique enfant de l'ex-star de Melrose Place, sa fille Ava. Née de son mariage avec le musicien Richie Sambora, la jeune femme a toujours pris soin de ne pas s'exprimer en public pour évoquer ces problèmes de famille. Mais selon un proche qui s'est confié au magazine Us Weekly, le mannequin de 20 ans vit forcément très mal les soucis de santé de sa mère, dont elle est très proche. "Elle est très triste et a le moral en berne ces derniers temps, elle n'est pas vraiment elle-même", confie-t-on. Le "coeur brisé" face à la "descente aux enfers" de sa mère, Ava Sambora essaye "de rester aussi discrète que possible" et peut compter sur le soutien de son papa mais aussi sur celui de "son petit ami et d'un petit cercle d'amis proches qu'elle côtoie depuis des années". Au final, Ava "veut juste le retour de l'ancienne Heather".

Sur Instagram, Ava Sambora publie régulièrement des clichés d'enfance capturés au côté de sa maman. Le dernier en date avait été posté au mois de juin pour la fête des Mères.