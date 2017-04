Heather Locklear et le succès de son ex avec les filles : "Il en a une grosse"

Heather Locklear n'a pas la langue dans sa poche ! Mercredi 19 avril, la star américaine était à l'aéroport de Los Angeles lorsqu'elle a été appréhendée par de nombreux paparazzi. Souriante et accompagnée de son chien Mister, l'actrice de 55 ans a été questionnée par TMZ sur la nouvelle conquête de son ex David Spade (52 ans). Depuis quelques semaines, le comédien fréquente en effet la bombe de la série Glee, Naya Rivera, de vingt-trois ans sa cadette. Leur relation avait été révélée au grand jour le 2 avril dernier, lorsqu'ils avaient été photographiés en train de s'enlacer dans la piscine d'un hôtel, à Hawaï.

Après avoir admis dans un premier temps qu'elle ne savait pas du tout qui était Naya Rivera, l'ancienne vedette de Melrose Place a affirmé qu'elle n'était pas très étonnée que David Spade soit en couple avec une jolie jeune femme. Pour rappel, le couple s'était fréquenté pendant six mois en 2006. "Il est toujours avec de belles et célèbres actrices. Tant mieux pour lui", a-t-elle joyeusement déclaré en se pointant elle-même du doigt. À la question de savoir pourquoi les femmes étaient attirées par David Spade, Heather Locklear a ensuite répliqué du tac au tac. "Numéro un, il est drôle. Numéro deux, il a une grosse b***", a-t-elle glissé devant un caméraman stupéfait et hilare.

S'arrêtant pour signer un autographe à un fan, Heather Locklear s'est brièvement reprise avant d'enfoncer le clou. "Je plaisante. Je ne m'attendais pas à dire ça. (...) Mais regardez [l'anatomie de David Spade] plus bas", a-t-elle conseillé avant de rejoindre la salle d'embarquement. On en connaît un qui appréciera !