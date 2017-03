Heather Locklear : Quelle rehab ? Elle parade en bikini à Hawaï

Ces photos de vacances tranchent avec l'inquiétude qu'Heather Locklear avait suscitée en début d'année. En janvier dernier, le site Radar Online annonçait un retour en rehab de l'actrice pour cause de "grosse dépression" survenue durant la période des fêtes de fin d'année. La star hollywoodienne aurait rompu avec celui qu'elle fréquentait depuis trois ans, le chirurgien plastique Marc Mani, ce qui l'aurait beaucoup fragilisée et fait replonger dans une consommation addictive d'alcool et de médicaments.

Habituée des centres de désintoxication, Heather Locklear avait très rapidement réagi, déclarant dans un communiqué : "Je me sens très bien et je fais le nécessaire pour enrichir et améliorer ma vie. Actuellement, je travaille à régler les derniers détails de certains problèmes afin d'embrasser pleinement l'année 2017."

Plus d'inquiétude, l'actrice "embrasse" l'année 2017 comme prévu.

Olivia Maunoury