Heather Locklear : Retour en rehab, elle bat un triste record...

Heather Locklear est entrée en rehab, au tout début du mois de mai, dévoile le site People. L'actrice américaine est retournée dans le même établissement où elle avait été traitée à la période de Noël. Elle souffre depuis des années d'une dépendance à l'alcool et a été admise en cure de désintoxication des dizaines de fois...

"Elle est retournée en rehab il y a deux semaines. Elle est retournée à l'endroit qu'elle avait quitté avant Noël. Elle avait pris la poudre d'escampette trois jours avant Noël pour ne jamais revenir. Le problème d'Heather, c'est qu'elle ne prend jamais rien au sérieux. Elle continuait de boire. Son problème c'est l'alcool, les cachets et sa santé mentale", a confié une source. L'an dernier, l'ex-interprète du personnage d'Amanda Woodward dans la série Melrose Place avait effectué pas moins de trois séjours en cure, le dernier juste après une bagarre violente avec son ex-compagnon Chris Heisser.

Tout le monde espère que cette fois sera différente

La source bavarde a poursuivi ses confidences en affirmant que l'actrice "ne [voulait] pas être tenue pour responsable de son comportement" et ajouté qu'elle n'avait "pas de travail, rien qui puisse la rendre responsable". La descente aux enfers de Heather Locklear affecte pourtant sa famille. "C'est un problème depuis des années. Cela a toujours été atroce pour Ava [sa fille âgée de 21 ans, née de son mariage passé avec Richie Sambora, NDLR]. Tout le monde espère que cette fois sera différente mais c'est dur à dire. (...) Elle a été admise en rehab plus de 20 fois, peut-être même 25 fois. Les gens riches paient pour une cure de détox alors beaucoup de ses séjours tournaient autour de ça. Ils paient entre 7 000 et 10 000 dollars la semaine et le personnel ne fait pas grand-chose pour elle", a ajouté la source.

Thomas Montet