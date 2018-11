Heather Locklear : Une plainte après qu'elle a souhaité la mort d'enfants

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ? Pas vraiment, dans le cas d'Heather Locklear... Le silence radio depuis son arrestation le 24 juin 2018 et son placement en soins psychiatriques puis en rehab vient en effet d'être interrompu par une information du site TMZ.com qui ne va rien arranger à ses affaires.

Suite aux faits survenus ce jour-là, où l'actrice de 56 ans avait réservé un accueil particulièrement hostile aux agents de police et aux urgentistes venus lui porter secours à son domicile à Los Angeles, l'une des secouristes en question a décidé de porter plainte, révèle le site américain. D'après les documents enregistrés le 1er novembre par un tribunal, la dénommée Jennifer Hayn-Hiton, mère célibataire de trois enfants, reproche à l'ex-star des séries cultes Hooker et Melrose Place de l'avoir agressée physiquement et verbalement alors qu'elle essayait de la mettre sur un brancard : d'une part, Heather Locklear, qui avait résisté lors de l'intervention, l'aurait blessée en lui donnant des coups de pied, ce qui l'aurait empêchée de travailler un temps avec pour conséquence une perte de salaire, et d'autre part elle aurait souhaité la mort de ses trois jeunes enfants, souhaitant qu'ils "meurent du sida".

Très ébranlée par cet incident, l'ambulancière espérait visiblement que l'actrice en perdition ferait son mea culpa - en vain. En désespoir de cause, elle est donc passée à l'offensive, comme l'expose son avocate : "Cela a laissé de graves séquelles chez notre cliente et ses enfants, a déclaré le conseil. Quand Mme Locklear est entrée en désintoxication, nous avons espéré qu'elle apprendrait de ses erreurs et ferait amende honorable auprès de ceux qu'elle a blessés. Nous l'avons contactée mais elle nous a ignorés encore et encore. Il est apparu évident que Mme Locklear n'allait pas assumer la responsabilité de ses actes d'elle-même."

Le scandale du 24 juin dernier aura été le point culminant d'une année 2018 dramatique pour l'actrice, d'abord arrêtée en février pour violences conjugales et qui avait à nouveau contraint les forces de l'ordre à intervenir le 17 juin 2018 après avoir menacé de se suicider tout en agressant physiquement ses parents. Quelques heures après son arrestation du 24, elle avait fait une overdose et été placée en unité psychiatrique, avant d'être transférée dans un établissement de soins longue durée, où elle se trouve toujours actuellement, pour traiter ses addictions. Une descente aux enfers qui brise le coeur de sa fille Ava, fruit de son mariage passé avec Richie Sambora.