Heidi Klum : Amoureuse à Paris avec son chéri Tom Kaulitz

Le 23 juin 2019, Heidi Klum (46 ans) est apparue rayonnante au jardin des Tuileries à Paris. Avec ses enfants Johan et Lou (nés de son union avec Seal), Heidi a essayé toutes sortes d'attractions avec Tom Kaulitz. Amoureux et heureux, le couple s'est amusé pendant cette fête dont la soirée d'inauguration était le 21 juin dernier.

Maman de quatre enfants, Heidi Klum a eu une fille avec l'homme d'affaires Flavio Briatore, Leni, âgée de 15 ans. Elle a ensuite donné naissance à trois enfants avec le chanteur Seal : Henry (14 ans), Johan (12 ans) et Lou (9 ans). Le chanteur a également adopté Leni. Quand elle ne s'occupe pas d'eux, la maman comblée partage de nombreux moments avec son nouveau chéri de 29 ans, guitariste du groupe Tokio Hotel, avec qui elle est fiancée depuis décembre 2018. Tom Kaulitz avait organisé une très belle surprise pour fêter les 46 ans de sa fiancée le 1er juin dernier.

Dans une interview au magazine InStyle en juillet 2018, l'ange Victoria's Secret déclarait au sujet de Tom : "Récemment, ce sont plutôt les autres qui me rappellent mon âge. (...) Mon petit ami est bien plus jeune que moi et beaucoup de gens se posent des questions à ce sujet. C'est vraiment la seule fois que l'âge semble se voir sur mon visage et que je dois répondre." Concernant la différence d'âge avec son futur mari, elle avait ajouté : "Je n'y pense pas tant que ça. Il faut juste avoir une vie heureuse sans trop se soucier de ce que les gens pensent parce que s'inquiéter va juste vous donner encore plus de rides."

Heidi Klum a publié de nombreuses photos de son voyage à Paris sur son compte Instagram.