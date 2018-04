Heidi Klum : Canon en lingerie, la chérie de Tom Kaulitz enflamme la Toile

"A-t-on une date de péremption ? Ne peut-on plus se sentir sexy ?", s'est récemment demandé Heidi Klum, 44 ans et critiquée pour ses photos torrides. Elle en a publié une nouvelle cette semaine sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur de ses millions d'abonnés ! En lingerie et talons, le top model embrase la Toile...

Jeudi 19 avril, Heidi Klum a partagé une série de selfies sur Instagram, où elle compte plus de 4 millions de followers. Sur l'un d'eux, la compagne du musicien Tom Kaulitz (ex-Tokio Hotel) pose assise sur un escalier en moquette, vêtue d'un soutien-gorge et d'un string noirs et chaussée de sandales à talons vernies.

Deux étoiles, dont une placée sur son postérieur, complètent la photo.