Heidi Klum et Tom Kaulitz : Tendres baisers, même au travail

Heidi Klum a de quoi séduire avec ses longues jambes fuselées et sa sublime chevelure blonde. Mais le coeur du mannequin allemand n'est plus à prendre depuis plusieurs mois. L'ex de Seal est tombée sous le charme d'un jeune artiste allemand, comme elle, qui n'est pas un inconnu : Tom Kaulitz du groupe Tokio Hotel.

Si leur grande différence d'âge aurait pu laisser présager un essoufflement rapide de leur relation, rien de tel. Bien au contraire. Heidi Klum, 45 ans, et Tom Kaulitz, 29 ans, semblent de plus en plus amoureux et ne se cachent pas pour le montrer. Nouvelle preuve en images avec les photos prises le 4 décembre dernier alors que la belle Allemande était en tournage pour l'émission Germany's Next Top Model.

Éblouissante dans une tenue métallisée, Heidi Klum était accompagnée de Tom Kaulitz. Le couple a échangé plusieurs baisers, leur chien tenant la chandelle. Aucun doute, la flamme brûle entre eux et n'est pas prête de s'éteindre.

Alors qu'il aurait pu être rebuté par une vie de famille et cinq enfants qui ne sont pas les seins, Tom Kaulitz a très rapidement trouvé sa place dans ce grand clan très soudé. Le membre des Tokio Hotel passera sans aucun doute Noël avec Heidi, Leni, 14 ans, Henry, 13 ans, Johan, 12 ans en novembre prochain, et Lou, 9 ans. Les festivités ont d'ailleurs déjà commencé...