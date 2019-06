Heidi Klum : La somptueuse surprise de son chéri pour ses 46 ans

Heidi Klum et Tom Kaulitz sont en couple depuis près d'un an et ont déjà prévu de se marier. Leur différence d'âge ? Peu importe. Pour les deux amoureux l'âge n'est qu'un chiffre, quand on aime on ne compte pas ! Le chéri d'Heidi Klum l'a d'ailleurs prouvé en organisant une fête d'anniversaire très romantique pour ses 46 ans.

