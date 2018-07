Heidi Klum : Maman critiquée à cause du style de ses filles, elle répond

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans. À cause d'eux, elles sont plus exposées aux critiques et propos déplacés. Heidi Klum en fait la triste expérience : le top model suscite l'incompréhension de nombreux internautes à cause de ses filles Leni et Lou, autorisée à porter des talons...

C'est via le magazine ELLE qu'Heidi Klum leur répond ! Dans une interview publiée en juin dernier, Heidi Klum révélait faire l'objet de nombreuses critiques de parents allemands à cause de ses filles de 14 et 8 ans (la première est née d'une précédente relation avec Flavio Briatore mais adoptée par l'ex-mari d'Heidi Klum, Seal), autorisée au port de chaussures à talons : "Les gens s'énervent, surtout en Allemagne, s'ils voient mes filles porter des talons hauts. Grosse affaire !"

"Si nous allons dans un restaurant, elles aiment bien s'habiller. Elles trouvent ça amusant. Qu'est-ce que ça fait (...) ? Tant qu'elles sont de bons enfants et ont de bonnes notes, elles peuvent porter ce qu'elles veulent", poursuit la compagne de Tom Kaulitz.

