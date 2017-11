Heidi Klum, Neymar, Lady Gaga... Le meilleur des stars pour d'Halloween

Tout Hollywood a célébré Halloween et même les stars du PSG qui ont pourtant joué quelques heures auparavant contre les Belges d'Anderlecht au Parc des Princes. Le prix des meilleurs déguisements en famille revient à Jessica Biel etJustin Timberlake qui sont replongés dans l'ambiance Toy Story avec leur fils de deux ans Silas, talonnés par Neil Patrick Harris et son clan qui ont impressionné en recréant un cirque. Le prix du déguisement le plus sexy est attribué, et de loin, à Demi Lovato qui s'est métamorphosée en policière super sexy, moulée dans un costume en latex qui ne recouvrait pas ses fesses. Lady Gaga, déguisée en Edward aux mains d'argent s'est également dégagée du lot.