Heidi Klum : Topless et bas résille, elle se rend au travail comme elle l'entend

Quand on s'appelle Heidi Klum et qu'on a un corps à en faire tomber plus d'un, on peut tout se permettre, c'est un fait. Après s'être affiché sans make up dans une vidéo sur Instagram afin que ses followers connaissent les détails de sa mise en beauté, ce samedi 15 juillet le top model s'est montrée très peu vêtu sur le réseau social... Et il faut l'avouer : elle est tout bonnement sublime !

À 44 ans, Heidi Klum est l'heureuse maman de 4 enfants. Mais pour elle, pas question de passer ses journées à s'occuper de ses enfants. Après ses vacances dûment méritées au bord de la mer, c'est en direction du "bureau" que la petite amie de Vito Schnabel a dévoilé sa tenue très olé-olé. Si la plupart des femmes se rendent raisonnablement habillées pour aller travailler, la jurée de l'émission America's Got Talent préfère quant à elle enfiler son plus beau string et ses collants résille.

Alors que poser topless sur Instagram est plutôt réservé aux Kylie Jenner et autres Emily Ratajkowski, Heidi Klum avait décidé de séduire ses fans en en montrant un peu plus que d'habitude. Topless et tout sourire, l'ex de Seal prend la pose pour un post sensuel au possible pour ce "nouveau jour au bureau".

Avec son physique parfait et sa silhouette de rêve, la quadra ne risque pas de recevoir de critiques puisqu'elle est d'une beauté sans faille.