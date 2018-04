Heidi Klum topless : Vacances et câlins torrides avec Tom Kaulitz (Tokio Hotel)

Recasée depuis peu, Heidi Klum s'offre une parenthèse enchantée avec son nouveau boyfriend Tom Kaulitz, membre du groupe Tokio Hotel. Dimanche 8 avril 2018, les deux Allemands ont ainsi posé leurs valises dans une luxueuse villa de Cabo San Lucas, au Mexique, pour quelques jours de vacances en amoureux. Sous un soleil de plomb, le top de 44 ans et le musicien de 28 ans ont multiplié les gestes tendres et les baisers langoureux, (presque) seuls au monde et visiblement très épris l'un de l'autre.

Topless, la belle jurée d'America's Got Talent a fièrement exposé sa plastique sublime et ses gambettes interminables, partageant quelques rires avec son chéri de seize ans son cadet. Entre deux câlins sur le transat, Heidi Klum et Tokio Hotel ont plongé une tête dans la piscine, s'enlaçant fougueusement pour ne plus jamais se quitter. Hot !

L'idylle du couple a été officialisée fin mars après que Tom Kaulitz eut été aperçu en train de rendre visite à sa compagne sur le plateau de l'émission America's Got Talent. Très vite, une première photo des tourtereaux en train de s'embrasser avait ensuite fait le tour des réseaux sociaux.

Avant de fréquenter Tom, l'ex-épouse de Seal (père de ses enfants Leni, 13 ans, Henry, 12 ans, Johan, 11 ans et Lou, 8 ans) avait été en couple avec le marchand d'art Vito Schnabel durant trois années. Elle avait jeté l'éponge en septembre 2017 après les infidélités de ce dernier. De son côté, Tom Kaulitz avait divorcé en 2016 de sa compagne de longue date, le mannequin Ria Sommerfeld.