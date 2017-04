Heidi Montag et Spencer Pratt : Le couple de The Hills attend son premier enfant

Quelques semaines après l'annonce des grossesses de Whitney Port et de Lauren Conrad, qui avaient toutes deux révélé être enceintes de leur premier enfant respectivement en février et janvier, c'est au tour d'une autre star de The Hills d'officialiser une bonne nouvelle.

Comme le rapporte Us Weekly, Heidi Montag attend effectivement un heureux événement. La jeune femme de 30 ans a confirmé l'information en prenant la pose au côté de son époux Spencer Pratt (rencontré en 2007 dans la célèbre télé-réalité) en une du magazine, leurs deux mains en forme de coeur posées sur son ventre. "Je ne peux pas décrire l'expression qu'elle avait sur le visage. Elle rayonnait, littéralement. Je pensais qu'elle me dirait qu'elle avait fait des muffins ou du pain à la banane. Puis Heidi m'a dit : 'Je suis enceinte.' Je me suis dit : 'Whoa, c'est bien plus excitant que du pain à la banane !'", a déclaré le futur père en interview.

Absolument ravie de fonder une famille, Heidi Montag (qui est aussi connue du grand public pour ses multiples opérations de chirurgie esthétique) a donné quelques détails sur son état de santé. "Depuis le début, j'ai de très mauvaises nausées le matin, mais je n'ai jamais été aussi heureuse de me sentir aussi malade ! À chaque fois que je me sens mal, je me souviens pourquoi et je deviens euphorique. C'est un accomplissement, et je me sens surtout reconnaissante. Je suis avec l'amour de ma vie depuis dix ans, et maintenant nous allons avoir notre propre famille. J'adorerais avoir un fils pour que le nom Pratt prospère", a-t-elle déclaré. La future maman a par ailleurs confirmé qu'elle était enceinte de douze semaines et que la date de l'accouchement avait été fixée au 19 octobre.