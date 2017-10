Heidi Montag : La star de The Hills est maman pour la première fois

Heidi Montag, que l'on a pu voir sur le petit écran dans Laguna Beach : The Hills, est devenue maman pour la première fois. La star de télé, mariée à Spencer Pratt, a donné naissance à un petit garçon, le 1er octobre 2017, dévoile Us Weekly.

C'est un représentant de la jeune femme de 31 ans qui a confirmé l'heureuse nouvelle. "Heidi et Spencer sont les fiers parents d'un petit garçon, en bonne santé, né cet après-midi", a-t-il fait savoir. Le bébé, prénommé Gunner Stone, pesait environ 3 kilos à la naissance et mesurait 48 centimètres. Le site rapporte que le nouveau-né à des cheveux blonds et des yeux bleus.

"Nous sommes si bénis d'avoir un petit garçon magnifique et en bonne santé. C'était l'expérience la plus dure et la plus gratifiante de ma vie", a confié la jeune maman au magazine. De son côté, Spencer Pratt, qui jouait également dans Laguna Beach : The Hills – il incarnait son petit-ami – a déclaré que c'était "le jour le plus éblouissant de [sa] vie".

Thomas Montet