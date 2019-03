Helena Christensen : Entièrement nue et canon à 50 ans

Bien qu'obsédée par les mannequins enfants de stars et les influenceurs, la planète Mode conserve admiration et respect pour ses précédentes générations de top models. Helena Christensen, qui en fait partie, vient de réaliser un nouveau coup d'éclat. L'icône de 50 ans s'expose entièrement nue et embrase les réseaux sociaux.

@helenachristensen compte près de 500 000 followers sur Instagram. Elle leur a révélé qu'elle travaillait sur la publication d'un livre et les a invités dans les coulisses d'une séance photo pour ce projet.

La bombe danoise a partagé un diaporama de deux photos d'elle en plein shooting. Elle y pose entièrement nue et entourée de boîtes en carton.