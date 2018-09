Hélène de Fougerolles célibataire : C'est fini avec le patron de Meetic !

"Décider de se lâcher la main avant de se lasser, célibs : J-30" a expliqué la comédienne de 45 ans en légende d'une vidéo. À l'image, le duo apparaît pourtant heureux en sautant d'un yacht dans l'eau turquoise. Certaines de ses copines actrices ont alors témoigné de leur surprise en commentaires : "Ah non, vous vous séparez pas !", a d'abord écrit Mylene Jampanoï. "Mais !!! Non ?? Je ne comprends pas... c est une phrase 'zen' ??", a également interrogé Shirley Bousquet. Ce à quoi la principale intéressée à répondu : "non... C'est une décision saine ! Des baisers !!" Frédérique Bel, Sonia Rolland et Helena Noguerra se sont quant à elles contentées de publier quelques émoticônes festifs.