Hélène Rollès et Patrick Puydebat : Guerre en coulisses d'Hélène et les Garçons

Ce week-end, la rubrique "Une star une histoire" de 50 Minutes Inside (TF1) s'intéressait à Hélène Rollès. L'occasion de découvrir pour ceux qui l'ignoraient encore que les relations entre la star de 50 ans et son partenaire Patrick Puydebat n'avaient pas toujours été cordiales durant le tournage d'Hélène et les garçons.

Tout commence à l'âge de 12 ans pour Hélène Rollès. Sa grand-mère repère une annonce de casting pour le film Le Mouton noir, un essai qu'elle décide de passer bien qu'elle n'ait pas les yeux bleus recherchés par le réalisateur Jean-Pierre Moscardo. Et elle a bien fait puisqu'elle a été choisie pour incarner Alice, la fille du personnage joué par Jacques Dutronc. Mais à la suite de la promotion du film, elle préfère évoluer loin du feu des projecteurs. Jusqu'au jour où sa maman propose à Jean-Luc Azoulay de lui faire passer une audition de chanteuse, en mars 1987.

Nouveau succès puisque le producteur pense à elle quelques mois plus tard pour interpréter une chanson qu'il vient d'écrire : Dans ses grands yeux verts. Il lui propose ensuite de faire des apparitions dans Le Club Dorothée, puis dans des séries AB comme Premiers Baisers. Un rôle de guest qui lui permettra de s'attirer les faveurs du public. Jean-Luc Azoulay fait alors d'elle la star de la série Hélène et les garçons, diffusée à partir du 11 mai 1992.

Hélène Rollès partage notamment ses journées avec Patrick Puydebat. Et c'est loin d'être facile tous les jours à cause du manque de professionnalisme du jeune homme. "J'étais très fêtard, donc il m'arrivait fréquemment d'arriver sur le plateau sans avoir dormi. Il y a par exemple une séquence où j'étais assis sur le canapé. Je devais être le premier à parler et tout le monde attendait que je dise quelque chose. Mais je dormais à poings fermés", confie l'acteur. Et sa partenaire d'ajouter : "Je ne pouvais pas travailler avec lui, c'était infernal."

Mais, après avoir disparu de plusieurs épisodes, Patrick Puydebat fait son retour dans la série, bien décidé à faire son travail. Tout est alors au beau fixe entre les interprètes d'Hélène et Nicolas, au point qu'une relation sentimentale serait même née entre eux.