Hélène Rollès : La fan qu'elle avait fait fondre en larmes a réalisé son rêve

En mars dernier, Courtney (9 ans) a eu droit à une sublime surprise. Invitée sur le plateau de C'est mon choix sur Chérie 25, cette adorable petite fan d'Hélène Rollès a reçu un message vidéo de son idole. "Je n'ai pas pu être avec toi sur le plateau, je suis désolée. Cependant, j'ai une petite surprise pour toi : je t'invite quand tu veux sur le tournage des Mystères de l'amour. Donc je te dis à très vite, je te fais un gros gros bisou ma choupette et à bientôt !", lui a lancé l'actrice. Une invitation qui avait fait fondre Courtney en larmes.

Moins de deux mois plus tard, Hélène a honoré sa promesse : Courtney est bien allée sur le tournage de la série diffusée sur TMC. Ainsi a-t-elle pu rencontrer sa star et ses partenaires, Macha Polikarpova, Patrick Puydebat et Serge Gisquière. Un moment fort en émotions et en câlins puisque la jolie blondinette a eu droit à de beaux moments de tendresse avec les acteurs. Les larmes ont donc laissé place aux sourires !

Justement, Courtney racontera son aventure ce 15 mai dans l'émission inédite de C'est mon choix, Que sont-ils devenus ? qui sera diffusée mardi à 17h. Meryem – désormais connue pour sa phrase "Je suis pas venue ici pour souffrir ok" – sera également présente sur le plateau.