Hélène Ségara : 11 kilos perdus grâce à un secret minceur inattendu...

Depuis que M6 diffuse la 12e saison de La France a un incroyable talent, les téléspectateurs ont constaté la métamorphose d'Hélène Ségara, et pas seulement d'un point de vue capillaire. La chanteuse, amincie, rayonne ! On connaît aujourd'hui son secret...

Comme d'autres stars et anonymes avant elle, Hélène Ségara a fait confiance à... Weight Watchers ! La chanteuse de 46 ans, qui a tout de même perdu 11 kilos en seulement trois mois, a bénéficié en exclusivité du tout nouveau programme de la célèbre marque de diététique, Weight Watchers Liberté. "Pour beaucoup de gens, perdre du poids est synonyme de perte de vie sociale, c'est une idée reçue ! Je reconnais que je l'avais aussi mais avec ce nouveau programme, on est libre de se faire plaisir. Grâce à l'application et à son scan, faire ses courses devient un jeu d'enfant (...) et grâce à WW, j'ai compris qu'on pouvait faire du sport sans être une grande sportive : marcher suffit", a-t-elle confié dans un communiqué.

Hélène Ségara, comme Amel Bent avant elle, se dit très heureuse d'avoir pu compter sur la marque pour l'aide à perdre du poids. "J'ai appris une nouvelle façon de manger sans pour autant cesser de me faire plaisir et surtout, je sais que ces résultats seront durables car cette nouvelle façon de manger fait partie de mon quotidien ! Je suis mère de famille, et comme toutes les mamans, je sais comme il est parfois difficile de jongler entre vie de famille et vie professionnelle tout en prenant le temps de prendre soin de soi... Mais avec WW Liberté, cela ne m'a posé aucun problème, au contraire cela m'a redonné de l'énergie, l'envie de cuisiner en famille, de faire de nouvelles recettes et bien sûr, d'adapter mes propres recettes au programme", vante-t-elle.

Thomas Montet