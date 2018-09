Hélène Ségara : Boycottée par Nagui ? "Je ne suis pas encore assez connue"

Avec presque vingt-cinq ans d'existence, Taratata a accueilli des milliers d'invités venus des quatre coins du monde. Mais au moins une chanteuse française manque à l'appel : Hélène Ségara. Malgré sa longue carrière et ses tubes en pagaille, la star n'a jamais été conviée par Nagui.

"Je n'ai jamais été invitée... Après 22 ans de carrière, je ne suis pas encore assez connue", a lâché Hélène Ségara, non sans ironie. La chanteuse de 47 ans a ajouté : "Je ne sais pas pourquoi. Mais, par contre, je vais te dire : 'Je survis, ça va aller.' C'est une très belle émission ceci dit. Mais s'ils m'appellent, je dirai : 'Je peux pas, j'ai piscine.' Je dis ça mais je voudrais savoir le fin mot mais je comprends pas." Hélène Ségara, qui publie le livre Mes recettes star, 100% plaisir et bien-être après sa perte de poids, paye-t-elle le fait que Nagui ne soit pas un très grand fan des artistes populaires, lui qui est du genre à tacler Céline Dion, Mylène Farmer ou Michel Sardou ? Peut-être mais pas certain pour autant puisque Taratata est capable de faire le mélange entre les artistes populaires et ceux plus pointus ou confidentiels. D'ailleurs, la chanteuse a souligné qu'elle est copine avec le groupe Shaka Ponk et qu'elle se verrait très bien faire un duo avec eux.

Hélène Ségara, à qui on doit les tubes L'amour est un soleil, Il y a trop de gens qui t'aiment, Elle, tu l'aimes ou encore Tu vas me quitter, n'est pas si rancunière puisqu'elle continue de regarder l'émission musicale de France 2. "J'en ai fait des duos dans ma vie et j'aurais adoré chanter avec certaines personnes. J'y ai vu Liane Foly, Maurane, mon amie, j'ai vu beaucoup de chanteuses françaises... Mais j'ai vu de ma télé", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet